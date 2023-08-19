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20:28, 19 августа 2023Спорт

Врач назвал развлекательную альтернативу занятиям фитнесом

Врач Носков заявил, что танцы снижают риск развития заболеваний суставов

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков назвал развлекательную альтернативу занятиям фитнесом. Его слова приводит «Доктор Питер».

Носков посоветовал заниматься танцами, так как это безнагрузочные пассивные движения в суставах. Они способствуют выработке синовиальной жидкости, что снижает риски развития заболеваний суставов, таких как артрит и артроз. Также танцы помогают восстановить мышечный тонус, подвижность в суставах.

Еще одним полезным свойством танцев врач назвал снижение рисков сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний за счет понижения уровня глюкозы и холестерина в крови. По его мнению, упражнения способствуют ускоренному метаболизму глюкозы и сжиганию жирных кислот.

В июне тренер Семен Семенов назвал альтернативу штанге. Эксперт предложил воспользоваться бодибаром — длинной металлической или пластиковой палкой с грузами на концах. Семенов отметил, что этот снаряд более компактный.

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    Анастасия Борисова
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