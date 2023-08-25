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18:52, 25 августа 2023Спорт

В России отреагировали на обращение Исинбаевой к World Athletics

Балахничев заявил, что поддерживает обращение Елены Исинбаевой к World Athletics

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев отреагировал на обращение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Его слова приводит РИА Новости.

Балахничев заявил, что поддерживает позицию бывшей спортсменки. «Ее мировой рекорд еще не побит. Почему бы не проявить добрую волю, вернуться к истокам Олимпийской хартии и истокам устава международной федерации», — задался вопросом он.

Ранее 25 августа Исинбаева заявила, что оказала большое влияние на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Она посчитала, что отсутствие в списке самых влиятельных легкоатлеток мира, составленном World Athletics, доказывает ее величие.

Рейтинг World Athletics был составлен 21 августа. Список состоит из 40 имен. Россиянки в него не вошли.

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    Анастасия Борисова
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