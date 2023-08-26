Иностранный футболист «Спартака» объяснил причины сомнений о переезде в Россию

Футболист «Спартака» Бонгонда заявил, что о России говорят в негативных красках

Конголезский нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда объяснил причины сомнений о переезде в Россию. Его слова приводятся на сайте красно-белых.

«О России сейчас часто говорят в негативных красках», — заявил иностранный футболист. 27-летний игрок подчеркнул, что ему поступали предложения из Испании и Германии, однако московский клуб проявил наибольшую настойчивость и заинтересованность в нем.

Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. Его контракт рассчитан на три года. В составе бельгийского «Гента» форвард становился серебряным призером чемпионата страны и обладателем Кубка Бельгии.

7 августа футболист сборной Боливии Роберто Карлос Фернандес назвал решение о переезде в Россию правильным. Он заявил, что ему нравится в России и в калининградской «Балтике».