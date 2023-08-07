Иностранный футболист оценил решение перейти в клуб РПЛ

Легионер «Балтики» Фернандес назвал решение приехать в Россию правильным

Футболист сборной Боливии Роберто Карлос Фернандес оценил решение перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика». Его слова передает ТАСС.

«Когда мне сказали, что мной интересуется "Балтика", я тут же стал изучать историю российского футбола и команды. Мне очень нравится в России, я всем доволен», — рассказал иностранный защитник. Легионер назвал решение о переезде в Россию правильным.

24-летний Фернандес пополнил состав «Балтики» 8 июля. Футболиста отдал в аренду «Боливар», за который он играл с января 2020 года.

Ранее Фернандес представлял боливийский «Блуминг» и испанский «Культураль Леонеса». В составе сборной Боливии защитник провел 27 матчей, в которых забил один мяч.