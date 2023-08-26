В Госдуме высказались о мерах по удержанию в России иностранного бизнеса

Депутат Кирьянов: Россия сделала все для удержания иностранного бизнеса в стране

Россия сделала все, чтобы удержать иностранный бизнес в стране, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о дополнительных мерах, которые могут заставить передумать зарубежные компании уходить с отечественного рынка.

На сегодняшний день иностранные компании уходят из России только по политическим мотивам. Давление, которое на них оказывается со стороны политических кругов их стран, их материнских юрисдикций достаточно велико и где-то даже нарастает Артем Кирьянов депутат Госдумы

По словам депутата, Россия не ущемляет права предприятий из других стран. Он утверждает, что Москва, например, даже помогает им налаживать финансовые связи с материнскими компаниями за рубежом.

«Сегодня Россия нуждается в дополнительном притоке денег, а не в оттоке. Но в данном случае говорить о какой-то дополнительной политике преференций, которая будет создавать неравные конкурентные условия для российских производителей, конечно, не приходится. В этом смысле Российская Федерация сделала максимум возможного, но все-таки решение остается за иностранными компаниями. Не в наших интересах их выдавливать с рынка насильно, но надо понять, что вакуума в экономике не бывает. Бренды, которые сегодня уходят, совершенно точно не вернутся на российские площадки с тем же объемом рынка и с теми же показателями», — заключил Артем Кирьянов.

26 августа Министерство финансов России заявило, что Москва заинтересована в продолжении работы иностранных компаний. В ведомстве считают, что оставшимся в стране компаниям нужно создавать все условия для бизнеса, в том числе возможность выплачивать дивиденды и погашать внутрикорпоративный долг.

По информации Reuters, зарубежным компаниям, которые хотят свернуть свою деятельность в России, стало сложно продать свой бизнес. Агентство сообщило, что в некоторых случаях сделку одобряют, если компания согласится предоставить дополнительную скидку.