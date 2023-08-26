Глава IIHF обвинил ЦСКА в попытках запугивания в деле Федотова

Глава IIHF Тардиф заявил, что ЦСКА занимается запугиванием в деле Ивана Федотова

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф обвинил московский ЦСКА в попытках запугивания в деле голкипера Ивана Федотова. Слова функционера приводит РИА Новости.

«То, чем занимается ЦСКА, я называю простым запугиванием. Я не удивлен, но в хоккее все должны соблюдать правила. Дождемся 1 сентября и посмотрим, что произойдет», — заявил Тардиф.

25 августа президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о конфликте с IIHF из-за ситуации с Федотовым. «Странные вещи. Кому нужна эта война? Кого воровать? Зачем? У нас что, прямо столько хоккеистов, которые могут играть в НХЛ в основном составе?» — задался вопросом Есмантович.

14 августа Федотова дисквалифицировали на четыре месяца. Армейцам также запретили проводить международные трансферы сроком на год. Международная федерация хоккея отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с «Филадельфией».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией», заключенное в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрока направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год спортсмена демобилизовали.