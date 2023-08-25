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22:44, 25 августа 2023Спорт

Президент ЦСКА высказался о «войне» с НХЛ из-за Федотова

Есмантович заявил, что у ЦСКА не будет войны с НХЛ из-за хоккеиста Федотова
Игорь Есмантович

Игорь Есмантович. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович высказался о «войне» с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) из-за вратаря Ивана Федотова. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Странные вещи. Кому нужна эта война? Кого воровать? Зачем? У нас, что прямо столько хоккеистов, которые могут играть в НХЛ в основном составе?» — задался вопросом Есмантович. Он подчеркнул, что североамериканцы отказались работать с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) уже больше сезона.

Федотова дисквалифицировали 14 августа. Отстранение будет действовать на протяжении четырех месяцев. Армейцам также запретили проводить международные трансферы сроком на год. Международная федерация хоккея отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с «Филадельфией».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией», заключенное в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрока направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год спортсмена демобилизовали.

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    Анастасия Борисова
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