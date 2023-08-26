Стало известно о грозящих КХЛ санкциях из-за Федотова

РИА Новости: КХЛ, ФХР и ЦСКА грозят санкции из-за дела Ивана Федотова

Стало известно о санкциях, грозящих Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), из-за дела голкипера ЦСКА Ивана Федотова. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, если команда нарушит условия дисквалификации и заявит вратаря на один из матчей, то Международная федерация хоккея (IIHF) снимет с нее очки в регулярном чемпионате КХЛ. Кроме того, на руководителей лиги и Федерации хоккея России (ФХР) в этом случае наложат санкции.

14 августа Федотова дисквалифицировали на четыре месяца. Армейцам также запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с «Филадельфией Флайерс».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией», заключенное в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрока направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год спортсмена демобилизовали.