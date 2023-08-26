«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Спартак» и «Ахмат» не забили друг другу голов в матче РПЛ

Московский «Спартак» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью с матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в субботу, 26 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0. Московский клуб впервые в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После шести туров РПЛ «Спартак» с десятью очками занимает шестое место в таблице. В активе «Ахмата» семь очков, грозненцы располагаются на девятой позиции.

Ранее 26 августа «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0, а московское «Динамо» и казанский «Рубин» сыграли вничью — 2:2. При этом бело-голубые играли в меньшинстве, но упустили победу в добавленное ко второму тайму время.