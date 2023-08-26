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00:08, 26 августа 2023Спорт

Захарян прокомментировал дебют за «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян рассказал, что его отлично приняли в «Реале Сосьедад»
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян прокомментировал свой дебют за «Реал Сосьедад». Слова спортсмена приводит РИА Новости.

«Все хорошо, в клубе отлично приняли, я рад. Дебютировал тоже неплохо. Волнительно было, другой мир для меня. Буду привыкать потихоньку», — заявил футболист.

Захарян также рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся после переезда в Испании. «С первого дня здесь было тяжело. Первое — не понимаю испанский, тренер только на нем и говорит, тяжеловато. В плане футбола тут намного тяжелее и интенсивнее, надо привыкать», — рассказал он.

25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Захарян появился на поле на 75-й минуте встречи и провел на нем 15 минут, не отметившись результативными действиями.

Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет до окончания сезона-2028/2029. Его дебютный матч планировался на 25 августа против «Лас-Пальмас» в Ла Лиге. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».

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    Ксения Курашкина
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