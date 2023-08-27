Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии

Итальянец Роберто Манчини стал главным тренером сборной Саудовской Аравии

Итальянец Роберто Манчини стал главным тренером сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщается в аккаунте команды в соцсети X (бывший Twitter).

Согласно условиям контракта, Манчини будет возглавлять сборную Саудовской Аравии до 2026 года. По информации инсайдера Николо Скиры, зарплата итальянского специалиста составит 20 миллионов евро в год.

«Я сотворил историю в Европе. Пора творить историю с Саудовской Аравией», — заявил 58-летний тренер в видеоролике, посвященном назначению.

13 августа Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии, которую он возглавлял с 2018 года. При этом специалист обвинил в своем уходе президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравину. Под руководством Манчини команда стала чемпионом Европы 2020 года и дважды брала серебряные медали Лиги наций УЕФА.

На клубном уровне Манчини тренировал итальянские «Лацио», «Фиорентину» и «Интер», а также английский «Манчестер Сити», стамбульский «Галатасарай» и петербургский «Зенит».