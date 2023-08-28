Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:55, 28 августа 2023Наука и техника

Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах

Военный Дандыкин: планирующие бомбы помогают ВС РФ спасать самолеты
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Дмитрий Решетников / ТАСС

Российские планирующие бомбы, которые, по мнению американских журналистов, мешают успешному проведению контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень эффективны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Планирующие бомбы — это доработка обычных бомб. Они с управлением и крылышками. Это позволяет спасать наши самолеты. Потому что система ПВО противника подавлена еще не до конца», — поделился специалист.

Планирующая бомба сбрасывается на определенную цель по определенным координатам, не заходя в зону поражения ПВО. Она может планировать путь на несколько десятков километров

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса

«Запас взрывчатки таков, что это несет огромные разрушения и опорным пунктам противника, и уничтожению техники, боеприпасов и так далее», — добавил он.

По словам Дандыкина, планирующие бомбы — это советские 500-килограммовые авиационные бомбы ФАБ-500.

«Говорят, что также используются ФАБ-1500 — это бомба весом полторы тонны. В перспективе есть и более мощные боеприпасы, но я слышал только о том, что применяются именно эти. Это достаточно недорогой вид модернизации этих бомб, но очень эффективный по своему действию. Действительно, они приносят пользу России в специальной военной операции», — заключил военный.

Материалы по теме:
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023
«У нас тут как на Диком Западе» Как российская артиллерия сдерживает наступление ВСУ на запорожском направлении
«У нас тут как на Диком Западе»Как российская артиллерия сдерживает наступление ВСУ на запорожском направлении
22 августа 2023

Ранее американское издание Forbes сообщило, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению ВСУ. Как сказано в статье, ВСУ продвинулись за все время наступательных действий менее чем на десять миль.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ проходит очень сложно. По словам украинского лидера, военные ежедневно докладывают ему о тенденции, согласно которой ВСУ «двигаются вперед понемногу, но тем не менее направление правильное».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили об отсутствии информации о похоронах Пригожина

    Глава МИД Сербии выразил готовность встретиться с Лавровым

    В Индии заявили о поддержке реальных мирных инициатив по Украине

    Глава МИД Украины посетит Чехию, Францию и Испанию

    Врач назвала россиянкам бесполезные процедуры по уходу за кожей

    Собчак опубликовала фото с глубоким декольте и удивила россиян

    В Кремле прокомментировали договоренности по зерновой сделке с Турцией и Катаром

    В Кремле высказались об организации похорон Пригожина

    Ситуацию с вывозом соли из Приморья оценили

    В США сообщили о переброске сил ВСУ на юг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости