Путин выразил соболезнования семье Пригожина

Песков: Путин на встрече с Пушилиным выразил соболезнования семье Пригожина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье бизнесмена Евгения Пригожина, который погиб при крушении бизнес-джета в Тверской области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Президент выразил соболезнования его [Пригожина] семье», — сказал Песков, уточнив, что это произошло 24 августа во время встречи с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

23 августа самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба. СК подтвердил, что тело Пригожина опознано.

В Кремле не располагают информацией о похоронах Пригожина. Там уточнили, что решение о формате траурного мероприятия будет в первую очередь зависеть от родственников бизнесмена, его обнародуют. Путин назвал Пригожина талантливым бизнесменом и человеком сложной судьбы, который «добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела».