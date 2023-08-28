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13:09, 28 августа 2023Россия

В Кремле заявили об отсутствии информации о похоронах Пригожина

Песков заявил, что информации о похоронах Пригожина пока нет
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

На данный момент нет информации о похоронах главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил президент России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано», — пояснил он.

Помимо того, представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли президент России Владимир Путин посетить похороны, заявил, что на данный момент нет информации о том, когда и каким образом они могут состояться. Поэтому, подчеркнул он, ответа на этот вопрос сейчас быть не может.

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23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров упавшего воздушного судна значился бизнесмен Евгений Пригожин.

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    Никита Абрамов
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