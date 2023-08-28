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23:21, 28 августа 2023Спорт

Команда Непомнящего выиграла чемпионат мира по рапиду

Команда российского гроссмейстера Непомнящего выиграла чемпионат мира по рапиду
Ян Непомнящий

Ян Непомнящий. Фото: Vladislav Vodnev / Reuters

Команда WR Chess, в составе которой выступал российский гроссмейстер Ян Непомнящий, стала победителем командного чемпионата мира по рапиду. Об этом сообщается на сайте турнира.

Команда одержала десять побед при двух ничьих в 12 матчах турнира. Также за WR Chess выступали американец Уэсли Со, узбекистанец Нодирбек Абдусатторов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, индиец Рамешбабу Прагнанандха, немцы Винсент Каймер и Вадим Розенштейн, китаянка Хоу Ифань и бывшая россиянка, ныне представляющая Швейцарию, Александра Костенюк.

Второе место заняла команда Freedom, за которую выступали россияне Даниил Дубов, Евгений Наер и Полина Шувалова. На счету команды девять побед, две ничьих и одно поражение. Замкнула тройку лучших команда MGD1, в активе которой восемь побед, две ничьих и столько же поражений.

30 апреля Непомнящий проиграл китайцу Лижэню в матче за титул чемпиона мира. Для россиянина это была вторая попытка завоевать мировую шахматную корону. В декабре 2021 года он проиграл Карлсену со счетом 3,5:7,5.

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    Дарья Коршунова
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