Российская шахматистка-чемпионка сменила спортивное гражданство на швейцарское

Российская шахматистка-чемпионка Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское

12-кратная чемпионка мира по шахматам, россиянка Александра Костенюк сообщила, что сменила спортивное гражданство на швейцарское. Ее слова приводит «Чемпионат».

Костенюк планировала выступать под швейцарским флагом с января 2024 года. Однако гроссмейстер приняла решение сменить гражданство сейчас из-за перехода Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).

28 февраля стало известно, что на заседании генеральной ассамблеи АШФ приняли Россию в состав организации. До этого сообщалось, что совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил этот переход.

22 февраля сообщалось, что ФИДЕ разрешит россиянам менять спортивное гражданство по ускоренной программе после перехода ФШР в Азию. Уточнялось, что европейские национальные федерации не будут иметь права на получение каких-либо компенсаций, если шахматист решит покинуть любую из них.