Захарова ответила на просьбу президента Венгрии к Зеленскому

Захарова заявила, что Зеленский законодательно запретил себе переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя просьбу президента Венгрии Карлин Новак.

«Каталин Новак, наверное, не знает, что Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Видимо, сразу решил ложиться», — написала Захарова.

Ранее Новак на встрече с Зеленским заявила об отсутствии военного решения украинского конфликта ввиду невозможности силовым способом вернуть утраченные Киевом территории.

«Я не вижу военного решения, которое привело бы к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому необходимо сесть за стол переговоров», — отметила она, добавив, что Зеленский имеет право представлять украинские интересы.