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16:11, 28 августа 2023Мир

Захарова ответила на просьбу президента Венгрии к Зеленскому

Захарова заявила, что Зеленский законодательно запретил себе переговоры
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя просьбу президента Венгрии Карлин Новак.

«Каталин Новак, наверное, не знает, что Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Видимо, сразу решил ложиться», — написала Захарова.

Ранее Новак на встрече с Зеленским заявила об отсутствии военного решения украинского конфликта ввиду невозможности силовым способом вернуть утраченные Киевом территории.

«Я не вижу военного решения, которое привело бы к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому необходимо сесть за стол переговоров», — отметила она, добавив, что Зеленский имеет право представлять украинские интересы.

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    Варвара Кошечкина
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