В Венгрии заявили о невозможности военного решения конфликта на Украине

Президент Венгрии Новак: конфликт на Украине не имеет военного решения

Президент Венгрии Каталин Новак заявила об отсутствии военного решения украинского конфликта ввиду невозможности силовым способом вернуть утраченные Киевом территории. Об этом она сообщила в интервью венгерскому изданию Index.

Соответствующим заявлением венгерский лидер прокомментировала в интервью итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся 23 августа. «Я не вижу военного решения, которое привело бы к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому необходимо сесть за стол переговоров», — отметила президент.

При этом она отметила, что «украинский президент имеет право представлять украинские интересы», отвечая на вопрос журналиста о желании Зеленского вернуть военным способом потерянные территории.

Ранее Новак предрекла скорые перемены в области урегулирования конфликта на Украине. Лидер Венгрии также выразила надежду на то, что Папа Римский сыграет ключевую роль в мирных переговорах. Кроме того, она назвала важным моментом тот факт, что ранее посланник понтифика по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи, уже посетивший Москву, Киев и Вашингтон, провел переговоры с «ключевыми фигурами».