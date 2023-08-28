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12:26, 28 августа 2023Мир

В Венгрии заявили о невозможности военного решения конфликта на Украине

Президент Венгрии Новак: конфликт на Украине не имеет военного решения

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Венгрии Каталин Новак заявила об отсутствии военного решения украинского конфликта ввиду невозможности силовым способом вернуть утраченные Киевом территории. Об этом она сообщила в интервью венгерскому изданию Index.

Соответствующим заявлением венгерский лидер прокомментировала в интервью итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся 23 августа. «Я не вижу военного решения, которое привело бы к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому необходимо сесть за стол переговоров», — отметила президент.

При этом она отметила, что «украинский президент имеет право представлять украинские интересы», отвечая на вопрос журналиста о желании Зеленского вернуть военным способом потерянные территории.

Ранее Новак предрекла скорые перемены в области урегулирования конфликта на Украине. Лидер Венгрии также выразила надежду на то, что Папа Римский сыграет ключевую роль в мирных переговорах. Кроме того, она назвала важным моментом тот факт, что ранее посланник понтифика по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи, уже посетивший Москву, Киев и Вашингтон, провел переговоры с «ключевыми фигурами».

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    Максим Габриелян
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