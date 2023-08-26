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12:30, 26 августа 2023Мир

Президент Венгрии предрекла перемены в урегулировании на Украине

Президент Венгрии Новак предрекла скорые перемены в урегулировании на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президент Венгрии Каталин Новак предрекла скорые перемены в области урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение она высказала в интервью газете Il Messaggero после встречи с папой римским Франциском.

«В Киеве у меня был долгий, прямой разговор с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и я полагаю, что пришло время поговорить о том, как построить мир. Я полностью согласна с папой Франциском, даже если я не могу сделать публичное заявление о существовании конкретного мирного плана», — сказала Новак.

Лидер Венгрии также выразила надежду на то, что папа римский сыграет ключевую роль в мирных переговорах. Кроме того, она назвала важным моментом тот факт, что ранее посланник понтифика по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи, уже посетивший Москву, Киев и Вашингтон, провел переговоры с «ключевыми фигурами».

Ранее Новак по итогам личной встречи с Зеленским сообщила, что Венгрия включается в переговоры по «формуле мира», предложенной украинским коллегой. Уточнялось, что Будапешт и Киев также установили прямой канал связи президентов.

Перед этим глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «формулу мира» Зеленского поддержали 63 страны.

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    Олег Давыдов
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