Финляндия возобновит выдачу виз туристам в одном российском городе

МИД Финляндии: страна возобновит выдачу виз россиянам в Петербурге 1 сентября

Финляндия возобновит выдачу виз российским туристам в Санкт-Петербурге через визовые центры VFS Global с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в Петербурге и других северо-западных регионах России будут лишь принимать заявки на визы. Обязанности по консульским и въездным вопросам, которые ранее решались в Северной столице, теперь возьмет на себя посольство Финляндии в одном российском городе — Москве.

Выдача финских виз россиянам в Петербурге была прекращена с 1 августа. До этого в МИД России заявили, что Москва высылает девять финских дипломатов и закрывает генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге в ответ на проводимую Хельсинки антироссийскую политику, а также дискриминацию граждан России финской стороной. Консульство закроется 1 октября.