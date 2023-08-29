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18:00, 29 августа 2023Путешествия

Финляндия возобновит выдачу виз туристам в одном российском городе

МИД Финляндии: страна возобновит выдачу виз россиянам в Петербурге 1 сентября

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Финляндия возобновит выдачу виз российским туристам в Санкт-Петербурге через визовые центры VFS Global с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в Петербурге и других северо-западных регионах России будут лишь принимать заявки на визы. Обязанности по консульским и въездным вопросам, которые ранее решались в Северной столице, теперь возьмет на себя посольство Финляндии в одном российском городе — Москве.

Выдача финских виз россиянам в Петербурге была прекращена с 1 августа. До этого в МИД России заявили, что Москва высылает девять финских дипломатов и закрывает генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге в ответ на проводимую Хельсинки антироссийскую политику, а также дискриминацию граждан России финской стороной. Консульство закроется 1 октября.

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    Зарина Дзагоева
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