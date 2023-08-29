Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
2:1
Завершен
Урал
Фонбет Кубок России|Группа B
Людмила Самсонова
2:0
Завершен
Клэр Лю
US Open (ж)
Даниил Медведев
3:0
Завершен
Аттила Балаж
US Open (м)
Спартак М
4:1
Завершен
Динамо М
Фонбет Кубок России|Группа D
Пари Нижний Новгород
0:1
Завершен
Краснодар
Фонбет Кубок России|Группа D
Бернарда Пера
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
US Open (ж)
Дарья Касаткина
1:1
3-й сет
live
Алисия Паркс
US Open (ж)
23:14, 29 августа 2023Спорт

Тарасова прокомментировала ситуацию с пропажей фигуристки Горбачевой

Тарасова заявила, что ситуация с пропажей Горбачевой учит вниманию друг к другу
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с пропажей российской фигуристки Алины Горбачевой. Ее комментарий приводит «Матч ТВ».

«Эта ситуация нас учит вниманию друг к другу. Особенно к молодежи, которой кажется, что они уже взрослые. Им в 16 лет кажется, что они могут делать, что угодно. И не понимают, что о них могут беспокоиться, что тысячи людей беспокоятся о них», — заявила она и выразила надежду, что подобное больше не повторится.

Пропавшая днем ранее фигуристка была найдена вечером 29 августа. Ее обнаружили в кинотеатре одного из столичных торговых центров. Отмечалось, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вечером 28 августа 16-летняя Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Найденную фигуристку Горбачеву доставили в Следственный комитет

    Тарасова прокомментировала ситуацию с пропажей фигуристки Горбачевой

    Драка во дворе подмосковного ЖК попала на видео

    Умерла сенатор Елена Авдеева

    ВСУ нанесли удар по офису «Единой России» в Новой Каховке

    В США предрекли ВСУ отступление за Днепр из-за потерь

    Губернатор сообщил о гибели двоих человек при обстреле российского поселка

    На Украине протестировали новый комплекс наземных дронов

    Кулеба обсудил с генсеком НАТО вступление Украины в альянс

    Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и металлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости