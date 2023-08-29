Тарасова прокомментировала ситуацию с пропажей фигуристки Горбачевой

Тарасова заявила, что ситуация с пропажей Горбачевой учит вниманию друг к другу

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с пропажей российской фигуристки Алины Горбачевой. Ее комментарий приводит «Матч ТВ».

«Эта ситуация нас учит вниманию друг к другу. Особенно к молодежи, которой кажется, что они уже взрослые. Им в 16 лет кажется, что они могут делать, что угодно. И не понимают, что о них могут беспокоиться, что тысячи людей беспокоятся о них», — заявила она и выразила надежду, что подобное больше не повторится.

Пропавшая днем ранее фигуристка была найдена вечером 29 августа. Ее обнаружили в кинотеатре одного из столичных торговых центров. Отмечалось, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вечером 28 августа 16-летняя Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко.