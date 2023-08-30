Стало известно место ночлега пропавшей фигуристки Горбачевой

Пропавшая фигуристка Горбачева ночевала на лестнице в жилом доме

Чемпионка России в женском одиночном катании Алина Горбачева, которую искали полицейские в Москве, провела ночь на лестнице в жилом доме. О месте ночлега пропавшей фигуристки стало известно РИА Новости.

Следователи уже передали спортсменку матери. «Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. А утром ходила по магазинам и кафе», — отметил источник в правоохранительных органах. Он также добавил, что в кинотеатр, где нашли Горбачеву, фигуристка пришла поспать.

Горбачева была найдена вечером 29 августа. Ее обнаружили в кинотеатре одного из торговых центров в Москве. Отмечалось, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, она была доставлена в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко, у которой она жила.

