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23:06, 30 августа 2023Спорт

В «Реале Сосьедад» высказались об участии Захаряна в матчах сборной России

«Реале Сосьедад» опроверг информацию о запрете Захаряну играть за сборную России
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

В «Реале Сосьедад» высказались об участии Арсена Захаряна в матчах сборной России. Слова руководителя пресс-службы испанского клуба Луиса Арконады передает Sport24.

Ранее армянский Telegram-канал MS_Football+ сообщил, что одним из ключевых условий подписания контракта с Захаряном был запрет на выступления за национальную команду. Также утверждалось, что в Международную федерацию футбола (ФИФА) была направлена заявка на смену гражданства хавбека и переход в сборную Армении.

«Эта новость — фейк», — опроверг информацию Арконада.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет до окончания сезона-2028/2029. Его дебютный матч прошел 25 августа против «Лас-Пальмас» в Ла Лиге. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».

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    Дарья Коршунова
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