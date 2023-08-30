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16:31, 30 августа 2023Экономика

Курс евро резко вырос

Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей впервые с 16 августа
СюжетКурс доллара:

Фото: Владимир Баранов / ТАСС

В ходе торгов 30 августа европейская валюта подорожала до 105 рублей — это произошло впервые с 16 августа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На максимуме курс евро достигал 105,01 рубля, доллар торговался на уровне 96,16 рубля. По состоянию на 16:33 мск евро скорректировался до 104,9 рубля, доллар — 96,08 рубля.

В отличие от американской валюты европейской удалось сформировать устойчивую восходящую динамику после недолгого укрепления рубля в начале торговой сессии. Эксперты БКС Экспресс объясняют, что евро растет по отношению к рублю на фоне роста на мировом рынке.

Курс доллара от TradingView

Российская валюта продолжает обесцениваться из-за дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением на рынке. Ослабление рубля совпало с завершением накануне налогового периода, в рамках которого экспортеры продают валюту, чтобы совершить обязательные платежи. Эксперты отмечали, что такие действия не помогли нацвалюте, поскольку фундаментальные факторы для уверенного роста рубля по-прежнему отсутствуют.

Оказать поддержку рублю сейчас могут дополнительные продажи иностранной валюты экспортерами в рамках недавних договоренностей с властями, направленных на стабилизацию курса рубля. Еще одним способом повысить курс рубля бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов назвал сокращение бюджетного стимулирования экономики, то есть роста социальных выплат и государственных заказов, которые приводят к повышенному спросу на импорт. Однако, указал он, ниже отметки 85 рублей доллар все равно не опустится.

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    Мария Грушко
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