Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:00, 30 августа 2023Забота о себе

Специалисты оценили пользу нового диетического тренда

Диетолог Патак: «девичий ужин» может быть полезной альтернативой горячим блюдам

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Диетолог Неха Патак и фитотерапевт Оливия Амитрано оценили новый диетический тренд, который получил название «девичий ужин». Мнение специалистов о его пользе приводит New York Post.

По словам Патак, «девичий ужин» представляет собой большую тарелку, наполненную разнообразной едой — творогом, овощами, фруктами, фасолью, сыром, легкими закусками, снеками и всеми прочими продуктами, которые можно найти в холодильнике и съесть без приготовления. По ее мнению, такой ужин может быть полезной альтернативой обычным горячим блюдам. «Просто убедитесь, что собираете блюдо для здоровья и радости и не берете нездоровые обработанные продукты. Важно, чтобы ваша тарелка была красочной и красивой», — посоветовала диетолог.

Амитрано считает, что основу «девичьего ужина» должны составлять клетчатка, жиры и белки. Основным преимуществом такого подхода к питанию она назвала возможность выйти за рамки привычных салатов и гарниров, которые подают на ужин, и попробовать что-то новое. По ее словам, разнообразный рацион помогает улучшить микрофлору кишечника и обеспечивает его лучшее функционирование.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022
Диета «Стол №5». В чем суть гастроэнтерологической диеты №5 и можно ли с ее помощью худеть здоровым людям
Диета «Стол №5».В чем суть гастроэнтерологической диеты №5 и можно ли с ее помощью худеть здоровым людям
18 августа 2022

Специалистка предупредила, что хороший «девичий ужин» не должен быть скудным и состоять только из низкокалорийных и диетических продуктов. Она призвала добавлять к полезным закускам любимые лакомства, чипсы, вино и все, что приносит радость. По ее мнению, «девичий ужин» не нужно воспринимать, как очередную диету, которая загоняет человека в рутину и привязывает к определенным продуктам и привычкам.

Ранее диетолог Лиза Янг перечислила бесполезные советы из интернета по правильному питанию. Она предупредила, что жидкий хлорофилл, кофе с лимоном и жесткие диеты неэффективны снижения массы тела.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео «самого мощного с начала весны» взрыва в Киеве

    Стало известно о решении Трусовой пропустить сезон-2023/2024

    Названы не нашедшие отечественных аналогов детали для лифтов

    Кадыров порассуждал о преданности Путину

    В России оценили подорожание машин

    Похудевшая на 16 килограммов женщина рассказала о побочных действиях Ozempic

    МИД России назвал инициативу Путина оптимальной альтернативой зерновой сделке

    Шансы ВСУ высадиться в Крыму оценили

    Врач назвала приводящие к раннему появлению морщин ошибки

    Опубликован первый трейлер сиквела «Гардемаринов» с Михаилом Боярским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости