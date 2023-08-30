Яна Рудковская призвала расследовать причины исчезновения фигуристки Горбачевой

Яна Рудковская, музыкальный продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в своем Telegram-канале высказалась об истории с исчезновением российской фигуристки Алины Горбачевой.

Она призвала расследовать причины, по которым спортсменка не вернулась домой. «Случилось что-то очень серьезное, раз девочка пошла на такой шаг. Что-то произошло, и нужно отдельное расследование причин, нужно отдельно разобраться: что конкретно сподвигло ребенка к побегу», — заявила Рудковская.

Продюсер отметила, что занимающиеся спортом дети не такие социальные, как остальные. «К таким детям нужен особенный подход. Им нужна защита, им нужно понимание, и нельзя проявлять категоричную жесткость к ним, тем более в переходном возрасте. Их нельзя наказывать физически, нельзя изводить морально», — добавила Рудковская.

Ранее Горбачева высказалась о своем исчезновении. Спортсменка извинилась за то, что заставила всех переживать, а также отметила, что находится дома с матерью и тренером Софьей Федченко.

Горбачеву нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве. Накануне она вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с Федченко.