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12:08, 30 августа 2023Спорт

Российская фигуристка Горбачева высказалась о своем исчезновении

Фигуристка Горбачева заявила, что ее исчезновение не связано со спортом
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева высказалась о своем исчезновении. Фигуристка опубликовала пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка извинилась за то, что заставила всех переживать, а также отметила, что находится дома с мамой и тренером Софьей Федченко. «Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — написала фигуристка.

Горбачеву нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве. Отмечалось, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, она была доставлена в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с Федченко, у которой она жила.

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    Алексей Гусев
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