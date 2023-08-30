Российская фигуристка Горбачева высказалась о своем исчезновении

Фигуристка Горбачева заявила, что ее исчезновение не связано со спортом

Чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева высказалась о своем исчезновении. Фигуристка опубликовала пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка извинилась за то, что заставила всех переживать, а также отметила, что находится дома с мамой и тренером Софьей Федченко. «Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — написала фигуристка.

Горбачеву нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве. Отмечалось, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, она была доставлена в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с Федченко, у которой она жила.