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13:36, 30 августа 2023Россия

Появились кадры с дочерью и вдовой Пригожина на кладбище в Петербурге

Shot: дочь и вдова Пригожина посетили Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге

В сети появились кадры с дочерью и вдовой бизнесмена Евгения Пригожина, которые вновь посетили могилу предпринимателя на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно, как Любовь Пригожина с дочерью Полиной, одетые в черное, выходят с территории кладбища.

Отмечается, что с девяти утра на могилу Пригожина пришли около 30 посетителей. Согласно православной традиции, на утро после похорон место захоронения умершего человека посещают его близкие родственники и друзья, чтобы душа усопшего обрела покой.

Дополнение: При этом издание Baza утверждает, что вместо жены предпринимателя на кладбище пришла супруга одного из его двойников Леонида Красавина Ирина.

Ранее в сети появились кадры с могилой Пригожина. На них видно деревянный крест с табличкой, на которой указаны фамилия, имя и отчество бизнесмена, а также годы его жизни.

29 августа погибшего в авиакатастрофе бизнесмена Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Погребение прошло в закрытом формате по желанию его родственников. На церемонии присутствовали около 20–30 человек.

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    Константин Лысяков
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