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18:38, 29 августа 2023Россия

Пригожина тайно похоронили в Петербурге. Как прощались с основателем ЧВК «Вагнер»?

Бизнесмена Евгения Пригожина похоронили в Петербурге на Пороховском кладбище

Фото: Telegram-канал Shot" target="_blank">Shot

Бизнесмена Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Причиной непубличного проведения погребения названа воля родственников.

Как отмечается, похороны состоялись около 16:00 по московскому времени. Уточняется, что на церемонии присутствовало около 20–30 человек. Как следует из информации на «Яндекс.Картах», до 30 августа Пороховское кладбище закрыто для посещения.

Кладбище, на котором похоронили Пригожина, расположено на востоке Санкт-Петербурга. Своим названием Пороховское кладбище обязано пороховому заводу, в слободе которого оно появилось в XVIII веке. Отмечается, что здесь почти нет старых надгробий и VIP-могил, здесь обычно хоронили рабочих завода.

Прощание с Пригожиным прошло в закрытом формате

Прощание с Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.

В сообщении уточняется, что желающие проститься с предпринимателем могут посетить Пороховское кладбище.

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    Игорь Дмитров
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