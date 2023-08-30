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10:29, 30 августа 2023Россия

Стало известно о досмотрах посетителей могилы Пригожина в Петербурге

«Mash на Мойке»: посетителей могилы Пригожина начали досматривать в Петербурге

Фото: Reuters

В Санкт-Петербурге журналистов и посетителей могилы бизнесмена Евгения Пригожина начали досматривать на входе на Пороховское кладбище. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По информации издания, граждане начали прибывать к месту около 9 часов утра. Они оставляют цветы и записки. Похороны Пригожина прошли накануне в закрытом режиме 29 августа.

Выяснилось также, что силовики на всю ночь выставили оцепление на Пороховском кладбище. Тогда же на входе были установлены рамки металлодетекторов.

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Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище. Подобный формат погребения был пожеланием родственников. Позже в сети распространили фотографии с могилы Пригожина.

Журналисты засняли там венки от родных и друзей, бойцов частной военной компании. Кроме того, на могиле Пригожина заметили рамку со стихотворением Иосифа Бродского.

23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, в том числе Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Выживших нет. По одной из версий, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

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    Анна Щербакова
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