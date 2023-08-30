Стало известно о досмотрах посетителей могилы Пригожина в Петербурге

«Mash на Мойке»: посетителей могилы Пригожина начали досматривать в Петербурге

В Санкт-Петербурге журналистов и посетителей могилы бизнесмена Евгения Пригожина начали досматривать на входе на Пороховское кладбище. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По информации издания, граждане начали прибывать к месту около 9 часов утра. Они оставляют цветы и записки. Похороны Пригожина прошли накануне в закрытом режиме 29 августа.

Выяснилось также, что силовики на всю ночь выставили оцепление на Пороховском кладбище. Тогда же на входе были установлены рамки металлодетекторов.

Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище. Подобный формат погребения был пожеланием родственников. Позже в сети распространили фотографии с могилы Пригожина.

Журналисты засняли там венки от родных и друзей, бойцов частной военной компании. Кроме того, на могиле Пригожина заметили рамку со стихотворением Иосифа Бродского.

23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, в том числе Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Выживших нет. По одной из версий, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.