Среда обитания
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10:49, 30 августа 2023Среда обитания

В Крыму оценили запасы воды

Аксенов заявил об отсутствии проблем с водоснабжением в Крыму

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Крымские наливные водохранилища сейчас заполнены в среднем на 60 процентов, а водохранилища естественного стока — на 70 процентов, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель отметил, что регионы полуострова, включая Симферополь, Восточный Крым и Южный берег, обеспечиваются водой в штатном режиме, и проблем в этой сфере нет.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия. Вскоре после происшествия в Кремле заявили, что диверсия ставила одной из целей лишить Крым воды. Согласно оценке врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время восстановлена не будет.

По данным, которые 9 июня приводил российский вице-премьер Марат Хуснуллин, запасов питьевой воды в Крыму хватит как минимум на 500 дней, а разрушения на ГЭС не отразятся на водоснабжении полуострова.

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    Дмитрий Воронин
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