Информация о банкротстве российского производителя процессоров оказалась фейком

Информация о банкротстве производителя процессоров «Байкал» оказалась фейком

Информация о банкротстве российского производителя процессоров «Байкал Электроникс» оказалась фейком.

Издание «Коммерсантъ» опубликовало материал о том, что имущество «Байкал Электроникс», небольшим процентом акций которой владеет обанкротившаяся компания «Т-Платформы», выставили на торги.

В СМИ неверно трактовали информацию о банкротстве «Т-Платформы». В распространившихся сообщениях утверждалось, что компания «Байкал Электроникс» находится на грани банкротства и собирается продать с аукциона свои интеллектуальные активы на сумму пять миллионов долларов, включая патенты и информацию, касающуюся чипов отечественного производства.

В действительности банкротом объявлена компания «Т-Платформы», которой принадлежит лишь один процент акций «Байкал Электроникс». Данные сервиса СБИС также подтверждают тот факт, что отечественный производитель процессоров не был объявлен банкротом и продолжает работу.

Информация о том, что отечественный производитель процессоров «Байкал Электроникс» якобы объявил о банкротстве, широко распространилась в российских СМИ и Telegram-каналах. Кроме того, недостоверная информация о банкротстве «Байкал Электроникс» публиковалась в иностранных изданиях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»