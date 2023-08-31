Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:23, 31 августа 2023Интернет и СМИ

Информация о банкротстве российского производителя процессоров оказалась фейком

Информация о банкротстве производителя процессоров «Байкал» оказалась фейком

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Информация о банкротстве российского производителя процессоров «Байкал Электроникс» оказалась фейком.

Издание «Коммерсантъ» опубликовало материал о том, что имущество «Байкал Электроникс», небольшим процентом акций которой владеет обанкротившаяся компания «Т-Платформы», выставили на торги.

В СМИ неверно трактовали информацию о банкротстве «Т-Платформы». В распространившихся сообщениях утверждалось, что компания «Байкал Электроникс» находится на грани банкротства и собирается продать с аукциона свои интеллектуальные активы на сумму пять миллионов долларов, включая патенты и информацию, касающуюся чипов отечественного производства.

В действительности банкротом объявлена компания «Т-Платформы», которой принадлежит лишь один процент акций «Байкал Электроникс». Данные сервиса СБИС также подтверждают тот факт, что отечественный производитель процессоров не был объявлен банкротом и продолжает работу.

Информация о том, что отечественный производитель процессоров «Байкал Электроникс» якобы объявил о банкротстве, широко распространилась в российских СМИ и Telegram-каналах. Кроме того, недостоверная информация о банкротстве «Байкал Электроникс» публиковалась в иностранных изданиях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    Школьников в России подготовят с помощью комиксов

    На Украине погиб воевавший на стороне Киева британский наемник

    Звезда «Оппенгеймера» смирилась со своим целлюлитом

    Лавров рассказал о раздражении Запада независимой линией Турции

    Власти США проверят Tesla из-за секретного дома Маска

    Глава МИД Турции анонсировал встречу с Шойгу 1 сентября

    На Украине объяснили отказ Германии поставлять ВСУ ракеты Taurus

    Глава МИД Турции раскрыл место встречи Эрдогана и Путина

    Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости