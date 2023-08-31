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10:55, 31 августа 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

Минобороны заявило, что над Брянской областью был уничтожен беспилотник ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен в небе над Брянской областью, отчиталось Минобороны России.

Как заявило ведомство, атака дрона самолетного типа была пресечена 31 августа около 10:00 по московскому времени. Беспилотник уничтожили российские средства противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Брянск атаковали беспилотники. Сообщалось минимум о пяти взрывах и двух сбитых дронах-камикадзе. В сети также появились кадры с громкими звуками в небе над городом.

Накануне ВСУ провели массированную атаку сразу по нескольким регионам России, задействовав до 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подсчитала «Лента.ру». Ударам подверглись Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Севастополь. В результате атаки по аэродрому в Пскове загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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    Константин Лысяков
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