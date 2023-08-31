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00:45, 31 августа 2023Спорт

Фигуристка Горбачева записала видео с извинениями за исчезновение

Пропавшая фигуристка Горбачева извинилась и поблагодарила искавших ее людей

Российская фигуристка Алина Горбачева записала видео, в котором принесла извинения за свое исчезновение. Она опубликовала обращение в Telegram-канале.

Спортсменка поблагодарила всех, кто ее искал: спасателей, волонтеров, поисковые службы и водолазов, а также коллег-фигуристов и болельщиков. «И, конечно, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать», — добавила она.

«Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается под понятие "нормально". Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски», — резюмировала 16-летняя фигуристка.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с Федченко, у которой она жила с девяти лет. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

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    Дарья Коршунова
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