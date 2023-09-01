Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Людмила Самсонова
Завтра
18:00 (Мск)
Мэдисон Кис
US Open (ж)
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия Д
Сегодня
21:30 (Мск)
Хайденхайм
Германия - Бундеслига|3-й тур
Рома
Сегодня
21:45 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|3-й тур
Нант
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Франция - Лига 1|4-й тур
Лутон Таун
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Альмерия
Сегодня
23:00 (Мск)
Сельта
Испания - Примера|4-й тур
17:57, 1 сентября 2023Спорт

МОК отказался допустить российских спортсменов к Азиатским играм

МОК не одобрил участие российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допустить российских спортсменов к Азиатским играм. Об этом сообщает Indian Express.

Турнир начинается 23 сентября. Олимпийский совет Азии (OCA) сообщил, что примет на соревнованиях 500 спортсменов из России и Белоруссии, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию. Однако в МОК должны были одобрить это решение.

Материалы по теме:
«Они спасают свою карьеру» Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
«Они спасают свою карьеру»Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
8 июля 2022
«Нас просто вышвырнули» Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
«Нас просто вышвырнули»Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
26 мая 2022

18 августа президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков упрекнул МОК в разрушении целостности олимпийского движения. Он также обвинил организацию в политизации решений и игнорировании принципов Олимпийской хартии.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу назвал условие продления зерновой сделки

    Девушка рассказала о десяти годах мучений из-за большой груди

    Дания отказалась допускать к чемпионату мира российских гребцов

    56-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа

    Тарасову в инвалидной коляске заметили на школьной линейке внука

    Пилот отвлекся на соцсети и разбился во время полета на самолете

    Глава набсовета Мосбиржи заявил о связи либерализации и мошенничества

    Назван срок окончания летней погоды в Центральной России

    Названы округа Москвы с самыми дешевыми арендными квартирами

    КХЛ допустила Федотова к матчам лиги вопреки запрету IIHF

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости