МОК не одобрил участие российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допустить российских спортсменов к Азиатским играм. Об этом сообщает Indian Express.

Турнир начинается 23 сентября. Олимпийский совет Азии (OCA) сообщил, что примет на соревнованиях 500 спортсменов из России и Белоруссии, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию. Однако в МОК должны были одобрить это решение.

18 августа президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков упрекнул МОК в разрушении целостности олимпийского движения. Он также обвинил организацию в политизации решений и игнорировании принципов Олимпийской хартии.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.