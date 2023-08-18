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14:02, 18 августа 2023Спорт

Глава ОКР упрекнул МОК в разрушении целостности олимпийского движения

Глава ОКР Поздняков осудил МОК за игнорирование принципов Олимпийской хартии

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram осудил решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян.

Поздняков упрекнул организацию в политизации решений и игнорировании принципов Олимпийской хартии. «Большинство коллег из Лозанны, открыто заняв сторону политического конфликта, своими действиями и риторикой разрушают сейчас целостность олимпийского движения. При этом истинные Олимпийские принципы и ценности не просто не теряют своей актуальности, а востребованы сейчас как никогда», — заявил он.

Глава ОКР подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики. Он добавил, что многие высказывания зарубежных спортивных и политических деятелей, в частности украинских, лишены последовательности. «То бойкот объявят, то запретят своим же спортсменам участвовать, то участвуют, но при каких-то условиях, то грезят созданием антироссийской коалиции. Лозанна на все это, увы, не реагирует. То есть, молча одобряет», — отметил Поздняков.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

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    Дарья Коршунова
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