Дания отказалась допускать к чемпионату мира российских гребцов

Дания отказалась допускать к ЧМ российских гребцов из соображений безопасности

Дания отказалась допускать к чемпионату мира по марафонской гребле на каноэ 2023 года российских гребцов. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас не было возможности принять их из-за опасений по поводу их безопасности. Такая же причина была на чемпионате мира по спринтерской гребле на каноэ», — заявил президент Федерации гребли на каноэ Дании Том Фаурсхоу. Он добавил, что датская сторона изначально выступила против участия россиян и белорусов в турнире, однако была вынуждена подчиниться Международной федерации каноэ (ICF).

15 августа сборной России по академической гребле разрешили участвовать в чемпионате мира 2023 года в Белграде. На турнире спортсмены выступят в нейтральном статусе в одиночных соревнованиях и поборются за путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.