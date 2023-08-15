Сборную России по гребле допустили к чемпионату мира и квалификации на Игры-2024

Сборную России по гребле допустили к чемпионату мира 2023 года в Белграде

Сборную России по гребле допустили к чемпионату мира 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Федерации гребного спорта России (ФГСР).

На турнир отправятся Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич. Они выступят в нейтральном статусе в одиночных соревнованиях и поборются за путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Чемпионат мира пройдет в Белграде с 3 по 10 сентября. Соревнования являются квалификационным к Олимпиаде.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.