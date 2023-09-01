Тренер ЦСКА высказался об игре пропустившего пять шайб голкипера Федотова

Сергей Федоров заявил, что ему понравилась игра пропустившего пять шайб Федотова

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров высказался об игре голкипера команды Ивана Федотова в первом после демобилизации официальном матче. Слова специалиста приводит YouTube-канал клуба.

«Мне Иван понравился. Потому что, пропустив кусок большой профессиональной карьеры, он сыграл хорошо. Не без ошибок, но они были минимальные. Это легко поправить», — заявил Федоров.

Ранее ЦСКА уступил казанскому «Ак Барсу» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:5. Федотов провел на льду весь матч и пропустил пять шайб.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, однако КХЛ все равно допустил его к матчам лиги. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.