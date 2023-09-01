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22:51, 1 сентября 2023Спорт

Тренер ЦСКА высказался об игре пропустившего пять шайб голкипера Федотова

Сергей Федоров заявил, что ему понравилась игра пропустившего пять шайб Федотова
Иван Федотов (слева) и Сергей Федоров (справа)

Иван Федотов (слева) и Сергей Федоров (справа). Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров высказался об игре голкипера команды Ивана Федотова в первом после демобилизации официальном матче. Слова специалиста приводит YouTube-канал клуба.

«Мне Иван понравился. Потому что, пропустив кусок большой профессиональной карьеры, он сыграл хорошо. Не без ошибок, но они были минимальные. Это легко поправить», — заявил Федоров.

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6 июня 2023

Ранее ЦСКА уступил казанскому «Ак Барсу» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:5. Федотов провел на льду весь матч и пропустил пять шайб.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, однако КХЛ все равно допустил его к матчам лиги. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.

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    Андрей Стрельцов
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