Гималаям предсказали усиление лавин

The Guardian: в Гималаях увеличивается риск схода лавин из-за изменения климата

В Гималаях на фоне последствий изменения климата может увеличиться риск схода лавин. Такое развитие событий предсказала группа ученых, сообщает The Guardian.

Специалисты пришли к выводу, что опасность схода лавин в Гималаях увеличивается из-за резкого изменения в характере муссонных осадков и формирования циклонов в нагревающемся Индийском океане. Обычно сезон восхождений в горах длился в ясную погоду с марта по май перед периодом муссонов. Однако теперь циклоны стали вызывать беспокойство.

«В ответ на быстрое потепление в Индийском океане муссоны стали более неустойчивыми, с короткими периодами проливных дождей и длительными засухами. При этом частота, интенсивность и продолжительность циклонов в Аравийском море увеличились — и они быстро усиливаются», — объяснил Рокси Колл.

Ранее горнолыжные курорты в Европе оказались под угрозой исчезновения из-за глобального потепления, так как в подобных регионах существенно сокращается количество снега. Ученые подсчитали, что в результате глобального потепления на два градуса Цельсия четверть европейских курортов столкнется с тем, что снег там будет выпадать раз в два года.