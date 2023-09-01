В Германии оценили вероятность мирных переговоров по Украине

Депутат ФРГ Нольте: мирные переговоры по Украине начнутся осенью или зимой

Депутат комитета по обороне в бундестаге Ян Нольте (партия «Альтернатива для Германии») оценил возможность мирных переговоров по Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Нольте уточнил, что в бундестаге раздается все больше голосов, выступающих за дипломатическое решение конфликта на Украине вместо увеличения поставок оружия. Он назвал условие для начала мирных переговоров и предположил, что это произойдет осенью или зимой при провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Однако 42 истребителя F-16 поступят только весной, и [президент Украины Владимир] Зеленский также только что объявил о планах по наращиванию производства вооружений. Я считаю, что продолжение боевых действий более вероятно», — заключил он.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак призвала президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Она подчеркнула, что не видит военного решения конфликта, которое могло бы привести к долгосрочному миру.