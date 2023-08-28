Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры

Президент Венгрии Новак призвала Зеленского к мирным переговорам

Президент Венгрии Каталин Новак призвала президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Об этом она сообщила в интервью венгерскому изданию Index.

По ее словам, она не видит военного решения, которое могло бы привести к долгосрочному миру. «Поэтому необходимо сесть за стол переговоров», — сказала Новак.

Президент Венгрии также заявила, что Зеленский имеет право представлять украинские интересы — таким образом она высказалась о планах Киева вернуть потерянные территории.

Ранее Новак сообщила, что Венгрия включается в переговоры по «формуле мира», предложенной Зеленским. Помимо этого, Будапешт и Киев установили прямой канал связи президентов, а также начали подготовку нового документа об отношениях между двумя странами.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев при этом заявлял, что «Формула мира», предложенная президентом Украины, подтверждает неготовность Киева к переговорам. Он подчеркнул, что в мирном плане украинской стороны содержится требование о полной капитуляции России.