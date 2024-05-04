Готов окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

МАК сделал окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил окончательный отчет по катастрофе самолета Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе МАК.

В комитете отметили, что в результате дополнительных мероприятий и значительного объема работ, проведенных МАК с мая 2023 года, проект окончательного отчета был дополнен и к настоящему времени рассмотрен всеми членами комиссии. «При этом членом комиссии от ПАО "Аэрофлот" проект подписан с особым мнением», — уточняется в сообщении.

В соответствии с правилами, подготовленный отчет будет направлен зарубежным сторонам, принимавшим участие в расследовании: Франции, Германии и США. После получения позиций их представителей документ будет опубликован.

Авиакатастрофа Superjet 100 произошла в мае 2019 года. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск и практически сразу же вернулся в Шереметьево. При посадке воздушное судно загорелось. Жертвами инцидента стали 40 пассажиров и один бортпроводник.