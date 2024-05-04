Средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом. Чем российские военные научились уничтожать американские снаряды?

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили четыре ракеты ATACMS над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) над территорией Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс» по объектам на территории Российской Федерации Минобороны России

30 апреля в Минобороны России сообщили, что за сутки было сбито шесть украинских ракет американского производства ATACMS, а также две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

В ночь с 29 на 30 апреля жители Симферополя и Джанкоя рассказали о серии громких взрывов в небе над городами Крыма. Позже стало известно, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки полуострова.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отказался подтвердить сообщения о том, что российские военные сбили над Крымом шесть ракет ATACMS.

В Раде предсказали быструю адаптацию ВС России к ракетам ATACMS

Советник комитета по вопросам нацбезопасности Верховной Рады Иван Ступак считает, что Вооруженные силы России смогут в течение пары месяцев приспособиться к противодействию баллистическим ракетам ATACMS.

Как мы знаем, россияне способны адаптироваться за очень короткий промежуток времени. Я думаю, у нас есть до двух месяцев, чтобы попытаться уничтожить как можно больше российских военных объектов, прежде чем россияне адаптируются Иван Ступак советник комитета по вопросам нацбезопасности Верховной Рады

Он добавил, что из-за эффективности российских систем радиоэлектронной борьбы точность работы американских снарядов M982 Excalibur снизилась до 6 процентов.

Российские военные сбивают тайно поставленные США Киеву бомбы при помощи средств РЭБ

Издание Business Insider со ссылкой на представителя американского министерства обороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России начали успешно сбивать при помощи средств радиолокационной борьбы (РЭБ) оружие, тайно поставленное Киеву Соединенными Штатами.

Еще одно американское оружие точного наведения, очевидно, было сорвано российской радиоэлектронной борьбой представитель Пентагона

По данным источника издания, боеприпас был в кратчайшие сроки произведен и доставлен на вооружение украинской армии, однако так же быстро потерпел неудачу в бою.

Провал новой американской бомбы признал и заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант.

ЗРК «Бук-М3» способен сбивать баллистические ракеты ATACMS

Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) сообщил, что российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» способен сбивать любые имеющиеся в распоряжении ВСУ ракеты, в том ATACMS различных модификаций.

Специалисты отметили, что вероятнее всего скорость ракеты ATACMS варьируется от 1,1 до 1,5 тысячи метров в секунду. Даже в случае достижения максимального разгона перехват при помощи ЗРК «Бук-М3» вполне возможен.

Эксперты пояснили, что полет ракеты происходит на высоте 50-60 километров над уровнем моря в разреженной атмосфере, в связи с чем при подлете к поверхности Земли она начинает замедляться. Потери скорости могут достигать 75-80 процентов.

Таким образом, реализованные технические решения в ЗРК «Бук-М3» позволяют перехватить любые баллистические ракеты, которыми располагают или могут располагать в будущем ВСУ АЦ ВКО

Ранее в аналитическом центре заявили, что ЗРК «Бук-М3» уже решает трудную задачу перехвата поставляемых на Украину ракет Storm Shadow и Système de Croisière Autonome à Longue Portée — Emploi Général (SCALP-EG).

