Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:37, 4 мая 2024Россия

В Крыму ищут пропавших в открытом море солдат-срочников

В Крыму ищут троих солдат-срочников, которых унесло на лодке в открытое море

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму идут поиски троих солдат-срочников, которые вышли в открытое море на лодке и пропали. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Солдаты, двое из Северной Осетии и один из Дагестана, 30 апреля вышли на резиновой весельной лодке в море в сильный ветер. Их сослуживцы сообщили об этом в МЧС. Как отметил Меняйло, матери пропавших срочников записали видео с просьбой найти их сыновей.

По информации главы Северной Осетии, поиски в прибрежной зоне пока результата не дали.

«Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат. Также пообщались с сестрой одного из них, уточнили нужную информацию», — сообщил глава Северной Осетии.

В Минобороны России также подтвердили исчезновение солдат-срочников. В ведомстве сообщили, что те вышли в море примерно в 14:30 по московскому времени.

Для расширения района поиска были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России, дополнительно три катера. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее в Сочи трех российских туристов на сапбордах унесло в открытое море.

Что думаешь? Оцени!
      Яна Лаушкина
      Обсудить
      Последние новости

      Средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом. Чем российские военные научились уничтожать американские снаряды?

      В Крыму ищут пропавших в открытом море солдат-срочников

      Ночью в Харькове прогремели взрывы

      Готов окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

      Испанский министр заподозрил аргентинского президента в употреблении веществ

      Стало известно об ударе российских военных по складу ВСУ

      Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США

      Россияне описали загородный дом мечты

      Алжир запросил заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе. Что может грозить Израилю?

      У лечившейся два года от рака россиянки нашли брюшную жабу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше