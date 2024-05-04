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08:59, 4 мая 2024Мир

Испанский министр заподозрил аргентинского президента в употреблении веществ

Аргентина назвала клеветой слова министра Испании об употреблении веществ Милеем

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея на своей странице в соцсети X назвала клеветой высказывания министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, который заподозрил его в употреблении неких веществ.

Глава Минтранса призвал молодых людей быть самими собой, отметив, что «есть очень плохие люди, которые, будучи самими собой, достигли вершины», приведя в пример Милея и бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, когда он слушал аргентинского лидера по телевизору, складывалось впечатление, что тот говорил свою речь «после приема каких-то веществ».

«Канцелярия президента отвергает клеветнические и оскорбительные высказывания министра транспорта... Испании Оскара Пуэнте в адрес Хавьера Милея», — заявили в канцелярии, добавив, что у правительства премьера Испании Педро Санчеса имеются более важные проблемы, которые ему необходимо решать.

Ранее Милея заподозрили в выдумке собственной биографии в своих книгах, включая его новую работу «Капитализм, социализм и неолиберальная ловушка», которая выйдет в скором времени.

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      Марина Совина
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