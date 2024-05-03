Президента Аргентины заподозрили в выдумке собственной биографии

Página 12: президент Аргентины Милей выдумывает в книгах свою биографию

Президент Аргентины Хавьер Милей выдумывает собственную биографию в своих книгах, включая его новую работу «Капитализм, социализм и неолиберальная ловушка», которая выйдет в скором времени. Об этом сообщает аргентинская газета Página 12.

В частности, авторы обратили внимание на досье о Милее, опубликованном крупнейшим книжным магазином Испании Casa del Libro («Книжный дом» — прим. «Ленты.ру»). В нем утверждается, что аргентинский лидер имеет степень по экономике, а также окончил Университет Буэнос-Айреса. Данный факт не соответствует действительности, поскольку он учился в Университете Бельграно.

Аналогично на другом книжном сайте Planeta de Libros («Планета книг» — прим. «Ленты.ру») утверждается, что глава аргентинского государства «получил докторскую степень по экономике в Калифорнийском университете». Однако Милей никогда не получал докторскую степень. Также не существует и Калифорнийского университета, так как скорее речь идет о конгломерате из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Беркли и Санта-Барбаре.

Кроме того, Милея обвинили в плагиате ряда работ. В частности, споры вызвала его книга «Путь либертарианца», где были обнаружены скопированные абзацы из «Основ экономического анализа» экономиста Альберто Бенегаса Линча, «Панденомики» мексиканского физика Сальвадора Галиндо Урибарри и ряда других авторов.

Ранее стало известно, что Колумбия выслала аргентинских дипломатов из-за слов президента Аргентины Хавьера Милея о колумбийском лидере Густаво Петро. Таким образом, колумбийские власти отреагировали на интервью Милея CNN Español, в котором он заявил, что из-за социалистического пути развития Венесуэла стала «мясной лавкой», Куба «островной тюрьмой» и по такому же пути пошла Колумбия, избрав «коммуниста» и «террориста» Петро.