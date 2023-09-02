В Японии выплатят рыбакам миллионы иен из-за отказа покупать их улов в Китае

Kyodo: власти Японии выплатят рыбакам 20 млн иен из-за отказа КНР от их улова

Власти Японии анонсировали новый пакет помощи рыболовецкому промыслу после объявленного Китаем эмбарго на японские морепродукты. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает РИА Новости.

После начала сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан КНР отказалась приобретать улов из соседней страны. Поэтому в правительстве Японии пообещали выплатить рыбакам, терпящим убытки, 20 миллиардов иен (137 миллионов долларов). В рамках этого пакета помощи власти будут закупать у населения гребешок, промысел которого ориентирован на экспорт в Китай. Тем временем Японская организация внешней торговли (JETRO) должна найти для рыбаков новые рынки сбыта.

Предыдущий пакет помощи для отрасли представили 31 августа: премьер-министр Фумио Кисида анонсировал меры по расширению потребления внутри страны и обеспечению устойчивого производства морепродуктов, меры по смягчению репутационного ущерба, поиску рынков сбыта и предоставление компенсации рыбакам. В общей сложности эти меры оценили в 80 миллиардов иен.

24 августа оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», компания ТЕРСО, начал сброс в океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Власти Японии утверждают, что эта вода прошла очистку от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. В случае превышения радиационного фона сброс пообещали прекратить. Премьер Кисида призвал японцев поддержать рыбаков и есть больше морепродуктов и рассказал о том, что уже накормил коллег сырыми морепродуктами, выловленными в префектуре Фукусима, где находится АЭС.

Сразу после начала сброса воды с «Фукусимы-1» Главное таможенное управление Китая запретило ввоз морепродуктов из Японии. В ответ на эту меру представители университета Окленда обвинили Китай в лицемерии и заявили, что Пекин использовал инцидент, чтобы разжечь антияпонские настроения. По словам местных производителей, их продажи после введения эмбарго упали на 90 процентов.