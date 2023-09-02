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12:38, 2 сентября 2023Экономика

В Японии выплатят рыбакам миллионы иен из-за отказа покупать их улов в Китае

Kyodo: власти Японии выплатят рыбакам 20 млн иен из-за отказа КНР от их улова

Фото: Unsplash

Власти Японии анонсировали новый пакет помощи рыболовецкому промыслу после объявленного Китаем эмбарго на японские морепродукты. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает РИА Новости.

После начала сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан КНР отказалась приобретать улов из соседней страны. Поэтому в правительстве Японии пообещали выплатить рыбакам, терпящим убытки, 20 миллиардов иен (137 миллионов долларов). В рамках этого пакета помощи власти будут закупать у населения гребешок, промысел которого ориентирован на экспорт в Китай. Тем временем Японская организация внешней торговли (JETRO) должна найти для рыбаков новые рынки сбыта.

Предыдущий пакет помощи для отрасли представили 31 августа: премьер-министр Фумио Кисида анонсировал меры по расширению потребления внутри страны и обеспечению устойчивого производства морепродуктов, меры по смягчению репутационного ущерба, поиску рынков сбыта и предоставление компенсации рыбакам. В общей сложности эти меры оценили в 80 миллиардов иен.

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24 августа оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», компания ТЕРСО, начал сброс в океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Власти Японии утверждают, что эта вода прошла очистку от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. В случае превышения радиационного фона сброс пообещали прекратить. Премьер Кисида призвал японцев поддержать рыбаков и есть больше морепродуктов и рассказал о том, что уже накормил коллег сырыми морепродуктами, выловленными в префектуре Фукусима, где находится АЭС.

Сразу после начала сброса воды с «Фукусимы-1» Главное таможенное управление Китая запретило ввоз морепродуктов из Японии. В ответ на эту меру представители университета Окленда обвинили Китай в лицемерии и заявили, что Пекин использовал инцидент, чтобы разжечь антияпонские настроения. По словам местных производителей, их продажи после введения эмбарго упали на 90 процентов.

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    Вячеслав Агапов
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