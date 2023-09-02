Во Франции назвали опасным сохранение дипмиссии в Нигере на фоне переворота
Сохранение дипломатической миссии Франции в Нигере является опасным из-за случившегося в стране государственного переворота. Это решение раскритиковал французский политик, основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, его слова приводит РИА Новости.
По мнению лидера французских левых, ситуация для представителей Елисейского дворца в этой стране усугубляется.
Также Меланшон назвал это решение контрпродуктивным и предупредил об опасности эскалации конфликта в регионе.
В ночь на 27 июля военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею о военной интервенции в Нигер, и 31 августа новые власти Нигера лишили посла Франции неприкосновенности и потребовали покинуть страну в 48-часовой срок.