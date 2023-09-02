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15:49, 2 сентября 2023Мир

Во Франции назвали опасным сохранение дипмиссии в Нигере на фоне переворота

Политик Меланшон раскритиковал сохранение дипмиссии в Нигере после переворота

Фото: Coffi Seraphin Zounyekpe / Reuters

Сохранение дипломатической миссии Франции в Нигере является опасным из-за случившегося в стране государственного переворота. Это решение раскритиковал французский политик, основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, его слова приводит РИА Новости.

По мнению лидера французских левых, ситуация для представителей Елисейского дворца в этой стране усугубляется.

Также Меланшон назвал это решение контрпродуктивным и предупредил об опасности эскалации конфликта в регионе.

В ночь на 27 июля военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею о военной интервенции в Нигер, и 31 августа новые власти Нигера лишили посла Франции неприкосновенности и потребовали покинуть страну в 48-часовой срок.

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    Марк Леонов
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