Во Франции назвали опасным сохранение дипмиссии в Нигере на фоне переворота

Политик Меланшон раскритиковал сохранение дипмиссии в Нигере после переворота

Сохранение дипломатической миссии Франции в Нигере является опасным из-за случившегося в стране государственного переворота. Это решение раскритиковал французский политик, основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, его слова приводит РИА Новости.

По мнению лидера французских левых, ситуация для представителей Елисейского дворца в этой стране усугубляется.

Также Меланшон назвал это решение контрпродуктивным и предупредил об опасности эскалации конфликта в регионе.

В ночь на 27 июля военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею о военной интервенции в Нигер, и 31 августа новые власти Нигера лишили посла Франции неприкосновенности и потребовали покинуть страну в 48-часовой срок.