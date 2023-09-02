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13:05, 2 сентября 2023Спорт

В МОК объяснили отказ допустить российских спортсменов к Азиатским играм

В МОК объяснили недопуск россиян к Азиатским играм-2023 техническими причинами

Фото: Malik Skydsgaard / Unsplash

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили отказ допустить российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», — заявили в МОК.

1 сентября The Indian Express сообщила, что МОК отказался допустить российских спортсменов к Азиатским играм, несмотря на то, что Олимпийский совет Азии был готов принять на соревнованиях 500 спортсменов из России и Белоруссии, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию. Турнир начинается 23 сентября.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

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    Андрей Стрельцов
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